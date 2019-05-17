Ержан Мукаш на своей странице в Facebook, опубликовал сообщение о конкурсе на изготовление эскиза памятника Кенесбаю Исмаилову и Алексею Гончарову:

«Мы, друзья и родственники безвременно ушедших видных общественных деятелей, краеведов, историков края, Кенесбая Исмаилова и Алексея Гончарова, объявляем КОНКУРС на эскиз памятника двум истинных патриотов Шымкента и Казахстана.

ТРЕБОВАНИЯ к эксизу: узнаваемость персон, характерность, доступность (для фотосэлфи), прочность (бронзовое литьё), место дислокации: Шымкент, Арбат — на выбор автора экскиза.

Победитель конкурса получает эксклюзивное право на изготовление памятника, который будет выбран комиссией в следующем составе: Бахытжан АШИРБАЕВ, заслуженный архитектор РК, «отец» многих культовых зданий Шымкента и области, Ержан МУКАШ, журналист, общественный деятель, Насыр РУСТЕМОВ, заслуженный скульптор РК, Султан ИЛЯЕВ, заслуженный художник РК, Данат ЖУМИН, заместитель акима г. Шымкента, Сейдулла ИСМАИЛОВ, сын Кенесбая, Марина ГОНЧАРОВА, супруга Алексея.

Итоги конкурса на эскиз будут объявлены 1 июля 2019 года.

Закладка камня на Арбате состоится 25 июля, в день рождения Кенесбая Исмаилова.

Для сбора средств на изготовление памятника будет открыт специальный прозрачный фонд и все взносы (вплоть до мелких), будут отображаться в открытом доступе в соцсетях.

Имена меценатов и всех, кто сделает взнос, будут отображены на специальной бронзовой табличке на постаменте памятника.

Уже получено предварительное согласие на поддержку идеи со стороны городского акимата. И многие предприниматели изъявили желание финансово поддержать этот благородный поступок».