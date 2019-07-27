Вот уж воистину — классика бессмертна. Помнится, писатель Михаил Булгаков когда-то дал человечеству меткую характеристику: мол «люди как люди, только квартирный вопрос испортил их».

С тех пор ничего не изменилось. Самые неистовые страсти одолевают человека именно в период «гнездовья», то есть, покупки и обустройства своего жилища. Шымкент и шымкентцы здесь не исключение. Можно привести в пример множество захватывающих историй, связанных с приобретением, обменом или разделом недвижимости. Но сейчас не будем об этом. Допустим, вы находитесь в том счастливом моменте жизни, когда у вас все впереди и вам только предстоит купить жилье — с надеждой, что покупка пройдет гладко, без подвохов и осложнений, в морально-правовом поле. Но сначала надо определиться с выбором пути к достижению цели…

На перекрестке жилищных дорог

На сайте «Отырара» есть опросник из нескольких пунктов, в котором людей вопрошали: «Как вы собираетесь решать жилищную проблему»? В процентном соотношении ответы распределились так:

1. Накоплю денег и куплю самостоятельно. (33% опрошенных).

2. Буду жить с родителями или в съемном жилье. (26%)

3. Возьму жилье в ипотеку. (21%)

4. Подожду, когда подойдет очередь. (11%)

5. Воспользуюсь программой «7-20-25» (10%)

На вопросы ответило 2788 респондентов, но и эта картинка сама по себе достаточно красноречива. Похвально, что большинство соискателей жилья все-таки надеются на собственные денежные силы. Неудивителен и тот факт, что немало граждан до сих пор уповает на папу с мамой или на арендный угол. А вот пресловутая ипотека людей уже несколько настораживает. Слишком много на слуху устрашающих ипотечных историй из серии «Коготок увяз — всей птичке пропасть»!.. Ничтожный процент оптимистов, надеющихся на справедливость очереди на жилье — тоже вполне объяснима. Эту очередь можно ждать до «второго пришествия», а там, глядишь, ан уже вышел из половозрелого возраста и никакого гнезда вить не надо…

Однако, самое малое количество граждан решаются прибегнуть к жилищной программе с интригующим названием «7-20-25». И это тоже понятно. Программа была запущена всего чуть более года назад и о ней, пожалуй, не все еще знают. Расшифруем и поясним.

Жилье под кодовым названием

О запуске этой программы ипотечного кредитования стало известно в марте 2018 года . Теперь каждый гражданин Казахстана, у которого есть зафиксированный подтвержденный доход, сможет взять подъемный кредит на жилплощадь. Цифры растолковываются так. 7 процентов — это годовая ставка, 20 процентов — первоначальный взнос, который рассчитывается от общей стоимости жилья, 25 лет — максимальный срок ипотеки. (Минимальный срок не установлен, так как погасить займ можно досрочно без каких-либо условий и штрафов).

Кредит можно получить на покупку любого нового жилья и недвижимости. Нет ограничений и на год постройки, и на тип жилья, и на выбор региона страны. Можно купить квартиру и в столице, и частный дом в деревне, лишь бы жилье было новым, а объект введен в эксплуатацию.

Первоначальный взнос оплачивается в день получения займа. Взнос нельзя сделать залоговым имуществом, расплачиваться можно только «живыми» деньгами. Сумма первого взноса не может быть больше или меньше, чем 20 % и должна быть выплачена единовременно.

В качестве залога выступает приобретаемая недвижимость, ее залоговую стоимость рассчитывает банк, выдающий кредит. Ипотека оформляется исключительно в тенге. Годовую эффективную ставку вознаграждения рассчитывают с привязкой к сроку займа, исходя из ставки по кредиту 7 %. Период действия программы не ограничен! Никакие комиссии за выдачу и обслуживание займа банки взимать не имеют права.

Максимальная стоимость недвижимости, которую можно приобрести по программе — 15 миллионов тенге во всех регионах, кроме Алматы, Астаны, Атырау, Актау и Шымкенте. Здесь можно купить жилье стоимостью до 25 млн. Нет никаких требований и по привязке региона, где будет куплена недвижимость к месту проживания заемщика — то есть, можно жить в одном городе, а покупать жилье в другом.

Первые шаги к мечте

Займы по программе «7-20-25» выдаются уже полным ходом. К началу нынешнего года новыми квартирами уже обзавелись несколько шымкентских молодых семей. Алгоритм выдачи займов довольно простой. Сначала клиент выбирает жилье и обращается в один из банков-партнеров по своему выбору, затем банк сообщает, какие документы нужно предоставить, а после их получения и рассмотрения дает добро. После заключения договора заемщик перечисляет застройщику 20 % первого взноса, а банк в свою очередь выдает заем и начисляет на счета застройщика остаток средств.

Получить кредит может любой гражданин Казахстана, независимо от возраста и социального положения. Требований минимум: надо иметь официально подтвержденный стабильный доход — это зарплата или предпринимательская деятельность. Нельзя иметь собственное жилье в стране на момент обращения за ипотекой, однако, в счет не идет жилье в аварийном доме или же комната в общежитии, если на каждого члена семьи приходится менее 15 квадратных метров жилплощади. Но главное требование — заемщик не должен иметь за плечами действующий ипотечный непогашенный займ!

Какие же документы надо собрать, чтобы претендовать на жилищный кредит? Конечно, вам понадобится справка о доходах, налоговая декларация и выписка из пенсионного фонда. Может, потребуется справка и от акимата, если у вас есть аварийное жилье. И еще, нелишне знать, что в кредитовании программы участвуют банки «Халык», «ЦентрКредит», РБК, «Евразийский», «Цесна», АТФ, «Жилстройсбербанк» и, кажется, уже подключились «Форте-банк» и «Сбербанк». Уточняйте и обращайтесь.

Помимо вышеперечисленных способов решения квартирного вопроса есть, естественно, и другие пути. Чрезвычайно повезло в жизни, к примеру, тем семьям, у которых, кроме городского жилья, есть дача или какой-нибудь «домик в деревне». Тут все просто. Старшее поколение зачастую непрочь уступить городское жилищное пространство своим детям, причем, бывает, и с превеликим удовольствием. Для них круглосуточно свежий воздух, слияние с природой и несуетливая жизнь «на земле» — только благо для здоровья и души. Случаются варианты и наоборот. Знаю случай, когда дети съехали на дачу в Кайнар-Булаке, получили там постоянную городскую прописку — там можно! — и так вошли во вкус, что в город их теперь арканом не затянешь. Они развели там у себя полноценное фермерское хозяйство — с курами, индюками и козой — разве не жизнь? Но это счастливые исключения из правил — зачастую все идут проторенными тропами в обретении «крыши над головой».

Пироги должен печь пирожник!

Но, какой бы путь к собственному жилью вы не выбрали — знайте, каждый шаг к нему надо делать крайне осмотрительно и с великой осторожностью! Потому как ни одна сфера мошеннической изобретательности так не усыпана жертвами, как манипуляции с недвижимостью. Вам никогда не приходилось читать объявления примерно такого рода: «Куплю (сниму) квартиру — без посредников»!? Под посредниками подразумеваются, разумеется, многочисленные агентства по недвижимости, в которых мы привыкли видеть чуть ли не врагов «бесквартирного» народа.

Конечно, встречаются среди них и недобросовестные конторы-однодневки, но мы-то живем сейчас в век всеобщей компьютеризации и нам ничего не стоит предварительно «промониторить» ту или иную фирму, занимающуюся жильем. Но если вы сделаете правильный выбор — только опытные специалисты «по недвижимости» проведут вас через все мели и подводные камни в безбрежном море предлагаемого жилья. Я поговорила на жилищную тему с менеджером одного из шымкентских агентств Галиной Николаевной Масленниковой.

«Нужны ли людям наши посреднические услуги? Каждый из нас, конечно, может сам научиться выпекать хлеб, но мы, однако, доверяемся профессиональным пекарям, продающим его через магазин. Новичок в мире недвижимости может не заметить сомнительных моментов в оформлении купли-продажи, документальных неточностей и т. д. И уж конечно, мы значительно ускорим сам процесс сделки и поможем уберечь клиента от явных мошенников». Мы, допустим, на рынке недвижимости уже 14 лет, никогда не меняли ни адреса, ни реквизитов, пережили не один финансовый кризис и в момент можем распознать любую нечистую схему. Наша задача — стоять на страже интересов своих клиентов, а не просто, как некоторые думают, зарабатывать на них свои легкие деньги», — считает риэлтор.

Так или иначе — выбор за вами.

Но если вам уже сейчас приспичило с жильем, то вот вам такая картинка спроса-предложения. Рынок крепчает. С переходом Шымкента в статус города республиканского значения цены на жилую недвижимость как с цепи сорвались. Только за шесть месяцев этого года они возросли на 9, 8 процентов, то есть, примерно на 16, 6 тысяч тенге за квадратный метр жилой площади. Существенно подорожала и аренда — на 9, 7 %. Цифры внушительны, и то ли еще будет… В общем, счастья вам и благополучия под крышей дома Своего!..

Елена ЛЕТЯГИНА