В Казахстане обсуждают идею введения лимита на квартиры

В Казахстане обсуждают идею введения лимита, не более двух квартир на одного человека, чтобы попытаться замедлить рост цен на недвижимость.

Но аналитики предупреждают: такой запрет может лишь временно снизить стоимость квартир, а в перспективе приведёт к снижению строительства и дефициту жилья. Ограничения также могут стимулировать серые схемы оформления.

Предполагается, что ограничения на покупку жилья могут сдержать рост цен на него. Но эксперты считают такую меру утопией.

Спрос, уверены они, невозможно запретить, если у людей есть деньги, они всё равно найдут, куда их вложить. А искусственные барьеры дадут лишь временный эффект.

При этом застройщики будут снижать объёмы строительства, а дефицит жилья нарастать.

«Это, повторюсь, какие-то попытки прописать пилюли, чтобы, скажем так, голова перестала болеть, но никто не хочет искать первопричину этой головной боли. Что же делать со строительной отраслью, чтобы она реально развивалась и могла обеспечить комфортную стоимость? Ответ очень прост. Мы не контролируем сегодня себестоимость строительства, мы импортозависимые. Давайте признаемся, первое. Второе, давайте начнем заниматься системно строительной отраслью», — Лев Тетин, международный эксперт по недвижимости.

Эксперты отмечают, что для многих казахстанцев недвижимость остаётся основным инструментом сохранения капитала. Банковским вкладам доверяют не все, поэтому квартиры продолжают рассматривать как наиболее надёжную инвестицию.

«Из позитива, наверное, усиление контроля за коррупционными доходами. Потому что здесь им действительно куда коррупционерам вкладываться, как-то вывести деньги достаточно сложно, поэтому часть там вкладывают. Но это, мне кажется, гораздо больше негатива принесет. Тем более надо понимать текущую ситуацию на рынке недвижимости. На мой взгляд, мы стоим на пороге большого кризиса», — Марат Каирленов, директор «УЛАГАТ КОНСАЛТИНГ ГРУПП».

Кроме того, под удар может попасть кредитная система. Недвижимость, ключевой залог по займам, и при ограничениях такие активы рискуют стать неликвидными.

В результате рынок начнёт искать пути обойти правила. Поэтому подобные меры создадут новые проблемы, не устраняя первопричины.