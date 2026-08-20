Квартиры теперь будут выдавать по количеству детей в семье

Квартиры теперь будут выдавать не по квадратным метрам. В Казахстане изменят правила распределения государственного жилья. Теперь приоритетом станет не площадь квартиры, а состав семьи. Кому положены будут дополнительные комнаты и изменится ли очередь на жильё.

Сейчас при распределении жилья ориентируются всего на площадь: от 15 до 18 квадратных метров на человека. Уже с середины сентября подход изменят: главным критерием станет не только метраж, но и количество комнат. Размер семьи будет определять, сколько отдельных помещений ей необходимо.

«Допустим, если семья из четырёх человек, из них двое детей это однополые, то, соответственно, такой семье предоставляется двухкомнатная квартира. Если же у семьи разнополые дети, то тогда такой семье предоставляется трёхкомнатная квартира, соответственно, каждому ребёнку разнополому по комнате», — Асем Альжанова, руководитель управления жилищных отношений министерства промышленности.

В случае, если подходящей по комнатности квартиры в наличии не окажется, семье могут предложить жильё с меньшим количеством отдельных комнат. Если родители окажутся не согласны, они останутся в очереди дожидаясь подходящий вариант. Казахстанцы едины во мнении: ребенка важно иметь собственную комнату.

Психологи говорят, собственная комната для ребёнка это пространство, где он учится чувствовать личные границы, самостоятельность и безопасность. И даже если ребенок делит комнату с братьями и сёстрами, там должен оставаться свой личный угол, собственный мир, в котором он может раскрыться.

«Постоянный информационный шум не оставляет ребёнку тихого пространства, где он мог бы осмыслить и переработать полученную информацию. В результате в голове возникает путаница, ему становится сложнее разобраться в собственных мыслях и ощущениях, почувствовать себя самостоятельной личностью. Поэтому очень важно, чтобы у ребёнка было личное пространство — в идеале собственная комната. При этом все члены семьи должны понимать и уважать его границы: например, прежде чем войти, обязательно постучать», — Акмарал Абдикеримова, психолог.

Отсутствие личного пространства в детстве может сказаться и во взрослом возрасте, например мешать отстаивать свои границы. Такие люди могут чаще сталкиваться с партнёрами или коллегами, которые нарушают их личное пространство.