Наставник грузинского «Торпедо» Кахабер Чхетиани рассказал о результате в матче с «Ордабасы».

— В первую очередь, я поздравляю команду «Ордабасы» с заслуженной победой! Мы сыграли с одной из лучших команд квалификации Лиги Европы. Наша команда только стабилизировалась, и для нас почетно играть с такой командой на таком уровне. Но, у нас есть еще шансы, которыми мы собираемся воспользоваться во второй игре.

— Результат вас устроил?

— На данном этапе, сегодняшний результат нас устраивает, у соперника были еще голевые моменты, которые они не смогли реализовать, так что у нас есть надежда на ответную игру. «Ордабасы» конкурентоспособная команда которая сегодня нам не дала нам сыграть в ту игру которую мы хотели показать. Есть только одно оправдание, наша команда еще молода, футболисты еще немного не сыграны между собой, но я благодарен им и надеюсь, что мы достойно проведем ответный матч.

— В предыдущей пресс-конференции вы говорили о том, что никого не боитесь из «Ордабасы». Сейчас же?

— (ответ переводчика) Мы доказали, что никого не боимся.

— А теперь?

— Об этом сказал переводчик, не я говорил (смеется). Я никого не боюсь, не убьют же, ведь мы играем в футбол (улыбается).

— Что у вас не получись сегодня? Может класс игроков разный?

— «Ордабасы» не дал нам сыграть в ту игру, в которую мы хотели. Но это оправдывает тем, что мы имеем молодую команду, футболисты еще не полностью сыграны между собой. Мы благодарны им, надеемся на ответную игру.

— Кого вы бы выделили из состава соперника?

— Вообще, я не люблю выделять кого-то в особенности. Ваша команда хороша коллективом, сыграла в футбол, но я могу отметить Бадибангу, который играл против нас в прошлом, и с его выходом она сыграла в более активный футбол.

Напомним, что команда из Шымкента «Ордабасы» 11 июля одержала победу над грузинским «Торпедо» с минимальным счетом 1:0.