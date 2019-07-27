Чем же так опасен фонтан?

Во-первых, запросто можно получить серьезную травму, наступив или споткнувшись о торчащие светильники, трубопроводы, насосы.

Во-вторых, несмотря на заверения специалистов, что все сделано с огромным запасом прочности, нельзя исключить поражение электричеством, ведь все городские фонтаны оборудованы подсветкой.

А в-третьих, можно подцепить целый букет болезней и окончательно испортить остаток лета лечением. Застойные воды – источник многих инфекций. Мы не знаем, кто до нас купался или обмывался в этой воде, возможно, среди них были носители кишечных инфекций или кожных заболеваний. В застойной воде в такую жаркую погоду могут появиться бактерии легионеллы, вызывающие осложнение в виде пневмонии, есть вероятность заражения энтеровирусной инфекцией.

А ведь дети умудряются иногда и пить такую воду. А что? Прозрачная, холодная … Впрочем, даже просто сполоснув руки или ноги, можно потом пожалеть об этом. Кстати, не стоит забывать, что фонтаном могут воспользоваться птицы или бродячие животные: какой подарок может преподнести бродячий кот или собака, объяснять вряд ли стоит.