В Шымкенте ребенок утонул в фонтане

Несчастный случай произошел вчера, 24 июля. В фонтане у акиматовского здания скончался 10-летний мальчик, передает OTYRAR.

Об этом сегодня сообщили в городском Депаратменте по чрезвычайным ситуациям. Известно, что ребенок остался без присмотра родителей и утонул в фонтане. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза.

Спасатели напоминают, купание в фонтанах под запретом. Всего на территории города 32 фонтана. Из них 25 работают. Фонтаны, расположенные на территории города, находятся в собственности Управления развития комфортной среды города Шымкент.

На территории города установлено 5 официальных мест для массового отдыха на воде, туризма и спорта (постановление от 13.05.2021 г. №289), из которых три разрешены к купанию. В целях предотвращения несчастных случаев в местах, где купание не разрешено, установлены 13 запрещенных мест и на этих местах установлены таблички с запрещенным купанием.

Кроме того, на территории города работают 18 бассейнов и аквапарков в купальный сезон. Районными акиматами на 2023 год заключено 13 меморандумов по бесплатному обучению плаванию детей из социально уязвимых семей в местах купания, проведена инструктаж с более чем 1200 детьми.