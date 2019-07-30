Рекомендации родителям по подготовке детей к школе
В преддверии нового учебного года Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства Здравоохранения Республики Казахстан подготовил ряд рекомендаций родителям по подготовке детей к школе.
Одной из задач родителей в преддверии подготовки к школе является правильный выбор школьной формы, обуви и ранца. Рекомендуется выбирать ткани из натуральных волокон (шерсть, хлопок, лен, шелк) и вискозы, обладающие наилучшими гигиеническими свойствами, чтобы кожа у ребенка дышала, и не вызывала аллергические реакции. Также, одежда не должна излишне стеснять движения ребенка.
К тому же, необходимо приобрести сменную обувь. Оптимальный вариант – изделия из натуральной кожи. Подошва должна быть гибкой, для учащихся начальных классов – ортопедическая подошва, для старшеклассниц – невысокий устойчивый каблук. Так как, постоянное ношение обуви без каблука – приводит к плоскостопию и к формированию межпозвоночной грыжи. Спортивная обувь не должна давить и натирать. Для сменной обуви ни в коем случае нельзя использовать кроссовки, чешки, кеды.
При выборе ранца следует соблюдать следующие рекомендации: ранец должен быть с жесткой ортопедической спинкой, лямки должны быть широкими и ручки регулироваться по длине, размер и вес школьной сумки должен соответствовать росту и возрасту ребенка, без школьных принадлежностей, вес школьной сумки не должен превышать 1 кг. Ношение тяжелого рюкзака может вызвать такие заболевания, как сколиоз, остеохондроз, образование грыж и др.
Немаловажное значение в учебном процессе имеют школьные учебники.
Вес одного учебного издания не должен превышать (300 гр.-600 гр.) норм, предусмотренных санитарными правилами.
Следует отметить, что здоровье детей, усвояемость учебной программы во многом зависят от правильного режима дня. Наибольшее влияние на состояние здоровья школьника оказывает количество и качество сна, питание и двигательная активность. У детей, недосыпающих 2-2,5 часа, уровень работоспособности на уроках снижается приблизительно на 30%. Особое внимание необходимо уделить двигательной активности ребёнка и прогулкам на свежем воздухе.
Кроме того, Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг обращает внимание родителей на вопросы освещенности, организации питьевого режима, достаточности и исправности санитарно-технического оборудования (раковины и унитазы), а также на вопросы рассадки вашего ребенка за партой в соответствии с росто-возрастными показателями.
Вместе с тем, Комитетом в течении первой четверти учебного процесса будет запущена горячая линия для родителей по номеру: (7172) 74-18-64.