Рекомендации родителям по подготовке детей к школе

В преддверии нового учебного года Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства Здравоохранения Республики Казахстан подготовил ряд рекомендаций родителям по подготовке детей к школе.

Одной из задач родителей в преддверии подготовки к школе является правильный выбор школьной формы, обуви и ранца. Рекомендуется выбирать ткани из натуральных волокон (шерсть, хлопок, лен, шелк) и вискозы, обладающие наилучшими гигиеническими свойствами, чтобы кожа у ребенка дышала, и не вызывала аллергические реакции. Также, одежда не должна излишне стеснять движения ребенка.