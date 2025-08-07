Как выбрать правильный рюкзак к школе?

Рюкзаки на любой вкус и кошелёк: яркие, однотонные, с героями мультфильмов или без принтов. Ассортимент радует глаз, и спрос, по словам продавцов, высокий.

Родители начинают подготовку к учебному году заранее: выбирают рюкзаки не только по внешнему виду, но и по удобству

«Сейчас смотрят не только на внешний вид, берут чтобы был удобный. Есть рюкзаки с ортопедическими спинками, также рюкзаки разные для каждого возраста. Сейчас очень большой выбор», — говорит продавец Максат Оразов.

Рюкзак это не просто школьный аксессуар, а элемент, напрямую влияющий на здоровье ребёнка. От формы и посадки зависит, насколько комфортно он будет носиться и как будет распределяться нагрузка на позвоночник.

Спинка рюкзака — это главное, на что эксперты советуют обращать внимание. Она должна быть достаточно жёсткой и сохранять форму, чтобы обеспечивать правильную осанку и не прогибаться под весом. Ширина рюкзака не должна быть больше ширины плеч ребёнка, в противном случае нагрузка распределится неравномерно. Оптимальная длина рюкзака, до поясницы, но не ниже.

Врачи говорят, бояться рюкзаков не стоит. При правильном подборе и ношении они даже помогают равномерно распределить вес и снизить нагрузку на спину. Главное — учитывать возраст ребёнка и физиологические особенности при выборе модели.

Еркебай Бектаев, кандидат медицинских наук, врач травматолог ортопед высшей категории: «Ко мне 100 человек приходят, у 95 сколиоза нет, но есть нарушение осанки. Ранец — он вреден или нет? Он — не вреден. Но качество этого ранца… кто его проверяет? Саннормы надо соблюдать, для каждого возраста нужен свой ранец».

Между тем, во многих частных школах проблему рюкзаков уже решили, учебники дети оставляют в классах. Однако в обычных школах вес рюкзака остаётся актуальным вопросом. Так, для учеников 1–2 классов норма не более 1,5 кг, 3–4 классы до 2 кг, 5–6 до 2,5 кг, 7–9 максимум 3,5 кг, а для старшеклассников рюкзак не должен превышать 4 килограммов.