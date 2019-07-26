Они будут заниматься выявлением и расследованием коррупционных правонарушений в квазигосударственном секторе, а также в судебных и правоохранительных органах.

По словам Алика Шпекбаева, новые департаменты созданы за счет внутренних резервов и это решение продиктовано, во-первых, стратегической значимостью искоренения коррупции в деятельности национальных холдингов, компаний и предприятий с государственным участием, осваивающих огромные средства, во-вторых, тем, что решительное очищение от коррупции органов правосудия и правопорядка станет мощным сигналом для всего общества.