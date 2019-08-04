В ходе встречи, проведенной в формате открытой дискуссии, участники обсудили вопросы формирования культуры добропорядочности среди студенческого сообщества.

Алик Шпекбаев разъяснил основные направления вновь созданного антикоррупционного ведомства, в основу модели которого легла международная практика наиболее успешных антикоррупционных органов, осуществляющих свою деятельность, опираясь на превентивные подходы и идеологию добропорядочности.

Он подчеркнул, что с этой целью созданы новые департаменты – превенции, добропорядочности и партнерства.

Академическое сообщество высоко оценило важность современного подхода работы в этой области. Вместе с тем, участники мероприятия отметили, что создание департамента добропорядочности – это новый этап развития в антикоррупционной деятельности.

Ректором Казахского национального аграрного университета Тлектесом Есполовым принято решение о создании акселератора по координации и продвижению добропорядочности среди вузов страны. В рамках его деятельности будут выработаны четкие механизмы продвижения идеологии добропорядочности среди студентов.

В частности, в Казахском государственном женском педагогическом университете будет внедрен курс добропорядочности в качестве обязательной дисциплины. С этой целью достигнута договоренность о готовности Агентства направить компетентных лекторов из числа сотрудников.

КазНУ им. Аль-Фараби поделились опыт по внедрению международного проекта «Формирование граждан добродетельного общества. Миссия современных университетов».

В заключении мероприятия глава антикоррупционного ведомства призвал реализовывать концепцию добропорядочности посредством реальных проектов, ориентированных на быстрый эффект и ощутимые результаты. Так, во всех высших учебных заведениях г. Алматы будут функционировать школы добропорядочности.