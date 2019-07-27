Горожане приводят в порядок парки, улицы, чистят арыки.

Активное участие в субботнике принимают работники городского и районного акиматов, управлений.

«Сегодня мы принимаем участие в республиканской акции» Чистый Казахстан», которую поддержал Премьер-министр страны, — сказал аким Шымкента Габидулла Абдрахимов, принявший участие в очистке территории на полигоне» Актас», пишет Панорама Шымкента.

— Особое внимание уделяем окраинам города и территории железнодорожных сетей, где мусорят больше в его. Чистота в мегаполисе — это чрезвычайно важно, ведь в будущем мы видим Шымкент курортным, экологически чистым и зеленым. Главное — чтобы это понимали сами жители, особенно те, кто отдыхает в парках и скверах. Надо повышать культуру».

В ходе общегородского субботника очищено 20 км русла рек, 14 км железнодорожных путей, 9 км улиц, вывезено 158 кубометров мусора. В субботнике участвовали более трех тысяч человек и 28 единиц техники.