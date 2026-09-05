Шымкент приобрел новый масштаб за последние три года

Шымкент растет быстрее, чем меняется городской пейзаж. Каждый день здесь рождаются дети, открываются новые предприятия, заселяются жилые комплексы, прибывают новые жители и гости.

Но дороги, жилье, социальные объекты и благоустройство не появляются сами по себе. У большого города должна быть прочная экономическая основа. Именно с нее начинается история трех лет, за которые Шымкент заметно изменился и приобрел новый масштаб.

Экономика — фундамент развития мегаполиса. Она позволяет строить школы и дороги, обновлять транспорт, развивать медицину и создавать новые общественные пространства.

Одним из ключевых результатов трех лет работы акима Шымкента Габита Сыздыкбекова стал рост инвестиционной активности. За этот период в экономику города привлечено более 2,2 трлн теңге инвестиций.

Какие еще изменения произошли в Шымкенте за последние три года — смотрите в нашем материале.