Реклама
Freedom broker
На главную Анонс Шымкент приобрел новый масштаб за последние три года

Шымкент приобрел новый масштаб за последние три года

-
Редактор Юлия Машковская
-
40
Тюльпаны в Шымкенте

Шымкент растет быстрее, чем меняется городской пейзаж. Каждый день здесь рождаются дети, открываются новые предприятия, заселяются жилые комплексы, прибывают новые жители и гости.

Но дороги, жилье, социальные объекты и благоустройство не появляются сами по себе. У большого города должна быть прочная экономическая основа. Именно с нее начинается история трех лет, за которые Шымкент заметно изменился и приобрел новый масштаб.

Экономика — фундамент развития мегаполиса. Она позволяет строить школы и дороги, обновлять транспорт, развивать медицину и создавать новые общественные пространства.

Одним из ключевых результатов трех лет работы акима Шымкента Габита Сыздыкбекова стал рост инвестиционной активности. За этот период в экономику города привлечено более 2,2 трлн теңге инвестиций.

Какие еще изменения произошли в Шымкенте за последние три года — смотрите в нашем материале.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2026. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.