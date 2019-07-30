Полицейские Шымкента в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» составили около 3000 административных протоколов.

В целях повышения транспортной дисциплины среди участников дорожного движения, снижения дорожно-транспортных происшествий, а также профилактики нарушений правил дорожного движения сотрудниками Управления местной полицейской службы Департамента полиции города Шымкент в период с 24 по 28 июля 2019 года проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», сообщает Пресс-служба ДП г.Шымкент.

В результате мероприятия выявлено 2950 административных правонарушений, совершенных водителями общественного транспорта. Из них 27 автомобилей не прошли технический осмотр, 269 пешеходов нарушили правила дорожного движения, 119 граждан пользовались сотовыми телефонами при управлении транспортными средствами, 228 граждан не пристегнули ремни безопасности, 34 нарушили правила маневрирования, 5 выездов на полосу встречного движения, 29 переходов на запрещающий сигнал светофора, 21 не уступили пешеходам, 2 создания аварийной ситуации, нарушение правил проезда железнодорожных переездов 7, управление транспортным средством в состоянии опьянения 6, управление транспортным средством лицом, не имеющим права 24.

Департамент полиции города Шымкент призывает граждан строго соблюдать правила дорожного движения.