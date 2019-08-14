Аким Шымкента Ерлан Айтаханов встретился с представителями инвестиционно-строительной компании Highvill Kazakhstan, которая будет строить дома в «Shymkent City».
Представители компании поделились планами по застройке, обратили внимание на возникающие проблемы.
Руководство южнокорейской компании отметило, что предстоящее строительство воспринимает как площадку для внедрения передового опыта в третьем мегаполисе страны.
Ерлан Айтаханов подчеркнул, что для иностранных инвесторов в строительстве домов не будет никаких преград. Он высоко оценил инициативы Highvill. Аким отметил, что большое внимание нужно уделять не только качеству домов, но и их сейсмической устойчивости.
Отметим, «Shymkent City» – микрорайон, расположенный в северной части мегаполиса, состоящий из 12-ти кварталов. Здесь, помимо жилых домов, будет вестись строительство бизнес-центров, торговых объектов, поликлиники, торгово-развлекательных центров, разбиты скверы и открыты зоны отдыха.