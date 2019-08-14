Аким Шымкента​ Ерлан Айтаханов встретился с представителями инвестиционно-строительной компании Highvill Kazakhstan, которая будет строить дома в «Shymkent City».

Представители​ компании поделились планами по застройке, обратили внимание на возникающие проблемы.

Руководство южнокорейской компании отметило, что предстоящее строительство воспринимает как площадку для внедрения передового опыта в третьем мегаполисе страны.

Ерлан Айтаханов подчеркнул, что для иностранных инвесторов в строительстве домов не будет никаких преград. Он высоко оценил инициативы Highvill. Аким отметил, что большое внимание нужно уделять не только качеству домов, но и их сейсмической устойчивости.

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Отметим, «Shymkent City»​ –​ микрорайон, расположенный в северной части мегаполиса, состоящий из 12-ти кварталов. Здесь, помимо жилых домов, будет вестись строительство бизнес-центров, торговых объектов, поликлиники, торгово-развлекательных центров, разбиты скверы и открыты зоны отдыха.