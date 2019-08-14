Представители​ компании поделились планами по застройке, обратили внимание на возникающие проблемы.

Руководство южнокорейской компании отметило, что предстоящее строительство воспринимает как площадку для внедрения передового опыта в третьем мегаполисе страны.

Ерлан Айтаханов подчеркнул, что для иностранных инвесторов в строительстве домов не будет никаких преград. Он высоко оценил инициативы Highvill. Аким отметил, что большое внимание нужно уделять не только качеству домов, но и их сейсмической устойчивости.