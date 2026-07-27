Летняя школа для волонтерских лидеров

В Шымкенте прошла двухдневная «Летняя» школа для лидеров волонтёрских организаций, организованная управлением молодёжной политики города в рамках Международного года волонтёров – 2026.

На площадке зоны отдыха «Красные скалы» собрались 100 самых активных лидеров волонтёрских объединений и общественных активистов. В течении двух дней, они проходили обучение, обменивались опытом, приобретали новые знакомства.

Главная цель «Летней» школы — раскрыть лидерский потенциал участников, укрепить профессиональные навыки, создать пространство для обмена лучшими практиками и объединить молодых людей, которым небезразлично развитие волонтёрского движения.

Изгуали Сулейманов, председатель молодежного крыла курдского этноса г. Шымкента: «Сегодня мы посетили летний лагерь для волонтеров, нашего прекрасного города Шымкента, хочется сказать огромное спасибо организаторам за такие прекрасные тренинги, за игры. На самом деле эта атмосфера, и все что вокруг нас происходит, что сделали организаторы нас сплочает в одно единое целое. А когда мы едины и сплоченны, соответственно мы дружны и мы продуктивны».



Образовательная программа первого дня объединила практические семинары и встречи с опытными спикерами, которые поделились с участниками своими знаниями, успешными кейсами и современными подходами к развитию волонтёрского движения.

Особое внимание было уделено командному взаимодействию. В тимбилдинг были включены национальные игры, участники показали не только ловкость и силу, но и умение работать сообща. Соревнования по стрельбе из лука, игре в асыки, лянге и перетягиванию каната стали яркой частью программы, подарив участникам заряд эмоций, атмосферу здорового соперничества и ещё больше сплотив команды.

Жансерик Жуман, руководитель молодежного ресурсного центра г. Шымкента: «В лагере собрались более двенадцати молодежных организаций, в том числе лидеры и представители волонтерских групп».

Основная цель мероприятия — объединить молодежные организации, наладить командную работу, обменяться опытом и получить новые знания. Особое внимание уделяется развитию волонтерских проектов и повышению их эффективности.

Работа проводится в рамках государственной поддержки молодежных организаций. Проект реализуется уже второй год и направлен на повышение узнаваемости волонтерского движения, а также разработку концепции дальнейшего развития молодежных организаций и совершенствование их системы работы.

Завершением первого дня стала насыщенная вечерняя программа. Для участников выступили исполнители Астана Каргабай и Алуа Мерген, а танцевальный ансамбль «Шамсинур» подарил зрителям красочные хореографические постановки, создав по-настоящему праздничную атмосферу.

Завершением насыщенного дня стала открытая встреча участников с заместителем акима города Шымкента Сарсеном Куранбеком. В формате живого диалога молодые лидеры обсудили перспективы развития волонтёрского движения, реализацию молодёжной политики и поддержку общественных инициатив.

В завершение встречи наиболее активные участники были отмечены специальными наградами за инициативность и вклад в развитие волонтёрского движения.