Лунная ночь объединила любителей космоса в Шымкенте

Живая очередь из любителей астрономии собралась у стен библиотеки Пушкина. Небольшое путешествие к естественному спутнику Земли с помощью телескопа вызвало настоящий ажиотаж у горожан.

Пришедшие могли не только одним глазком взглянуть на яркое космическое тело, но и научится с помощью специальных мобильных приложений наблюдать за звёздами и созвездиями и определять объекты ночного неба. Координатор American Corner Shumkent Элина Кадырова, признается, приятно удивлена такому интересу у шымкентцев.

«Мы узнали много нового о классном приложении «Stellarium», благодаря этому приложению наши жители могут увидеть где находятся звезды на данный момент, а также в каком состоянии находится луна какие у нее кратеры и многое другое»,— говорит координатор American Corner Shumkent Элина Кадырова.

В «Ночь наблюдения за Луной» астрономы-любители не только познакомились с удивительными фактами о космическом пространстве, но и приняли участие в различных викторинах, посвященных звездам, планетам и другим небесным телам.

Гостья из Астаны Ляззат Алибаева призналась, что самой интересной частью программы стала возможность рассмотреть Луну вблизи через телескоп. По ее словам, увидеть, горные хребты и другие особенности лунной поверхности оказалось гораздо более впечатляющим, чем на фотографиях или в энциклопедиях.

«Супер! Потому, что это детская моя мечта, закрыла сегодня гештальт. Вот правда, я так благодарна, потому, что это не передать словами, это нужно прийти сюда посмотреть и прочувствовать. Я своими глазами видела как луга двигается»,— делится гостья из Астаны.

В завершение «лунных приключений» гостей пригласили на просмотр документального фильма о первой высадке человека на Луну. Картину показали на английском языке, позволив участникам не только узнать больше об исторической космической миссии, но и по- практиковать иностранные языки.

Организаторы отмечают, такие встречи помогают популяризировать астрономию и пробуждают интерес к науке у людей всех возрастов.