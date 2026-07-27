В Москве нашли малоизвестную рукопись XVII века о духовном наследии Яссауи

Ученые Научного центра яссауиведения Национального историко-культурного музея-заповедника «Әзірет Сұлтан» обнаружили в Российской государственной библиотеке ранее малоизвестную рукопись XVII века, посвященную истории и духовному учению тариката Яссауи.

Исследование проводится в рамках поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по всестороннему изучению и популяризации наследия Ходжи Ахмеда Яссауи, а также в соответствии с утвержденным правительством планом развития яссауиведения.

Рукопись труда «Худжжат аз-закирин ли-радд аль-мункирин» («Доказательство совершающих зикр против отрицающих его») была обнаружена во время научной экспедиции в Москву. Произведение, созданное в Бухаре, считается важным письменным источником по истории школы Яссауи.

В документе раскрываются принципы суфийского воспитания, традиции публичного зикра и вопросы духовной преемственности. Также рукопись содержит сведения о духовной цепи, восходящей к Ходже Ахмеду Яссауи, Хаким ата, Занги ата и другим представителям тариката.

В настоящее время специалисты готовят научное описание рукописи. В дальнейшем ее текст сравнят с известными списками произведения, проведут текстологический анализ и введут результаты исследования в научный оборот.