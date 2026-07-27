Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров: мы работаем над увеличением туристического потока

Туркестанская область расширяет межрегиональное взаимодействие с рядом областей Узбекистана в сферах туризма, мясного животноводства и рыбного хозяйства.

Об этом на первом заседании Совета глав регионов между Казахстаном и Узбекистаном сообщил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

«В рамках первого заседания Совета руководителей регионов между Казахстаном и Узбекистаном мы укрепили отношения между регионами двух стран. В настоящее время Туркестанская область активно сотрудничает с Ташкентской областью. Кроме того, мы заключили соглашения и установили связи с Самаркандской областью, регионами Бухары и Хивы, в первую очередь, в целях развития туризма. Вместе с представителями туристических компаний и отелей города Туркестана мы посетили города Хиву, Бухару и Самарканд. Были разработаны двусторонние турпакеты, сейчас работаем над увеличением туристического потока. Только в прошлом году мы приняли 1,5 млн туристов», — отметил аким Туркестанской области.

Кроме того, в рамках двусторонних соглашений узбекская компания «Meat Magnet» реализует в регионе проект по производству мяса. Также инвесторы из Узбекистана привлекаются в развитие рыбного хозяйства и создание зон отдыха.