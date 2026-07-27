Open Air и шоу дронов в Туркестане

В Туркестане на площадке комплекса «Керуен сарай» состоялся масштабный концерт в формате Open Air. Музыкальный вечер под открытым небом собрал жителей и гостей города, объединив на одной сцене местных исполнителей и звёзд отечественной эстрады.

Яркие выступления, праздничная атмосфера и современные шоу-элементы подарили зрителям незабываемые впечатления:



— Концерт проходит очень круто. Спасибо всем!»

— «Очень здорово проходит».



В Туркестане прошёл масштабный музыкальный вечер в формате Open Air. На сцене комплекса «Керуен сарай» выступили местные артисты и популярные исполнители отечественной эстрады — Баян Сұлу и Садраддин. Концерт стал ярким событием для жителей и гостей города, объединив поклонников музыки и подарив зрителям незабываемые эмоции.



На протяжении всего вечера на концерте сохранялась праздничная атмосфера. Сотни жителей и гостей Туркестана собрались, чтобы увидеть выступления любимых артистов, вместе исполняли известные песни и делились яркими эмоциями.

Несмотря на большое количество зрителей, мероприятие прошло в тёплой и дружеской атмосфере.

Гости отмечали высокий уровень организации концерта, а также особое настроение, которое объединило всех участников музыкального вечера:



— «Концерт проходит на высоком уровне. Единственное — из-за большого количества людей немного тесно, но настроение отличное. Всё красиво».

— «Кажется, весь Туркестан пришёл. Пришли с детьми. Очень весело, атмосфера просто отличная».



Кульминацией вечера стало впечатляющее дрон-шоу с использованием современных технологий. Сотни беспилотных аппаратов поднялись в небо над Туркестаном, создавая масштабные световые композиции и различные фигуры, которые заворожили зрителей.

Яркое воздушное представление стало финальным аккордом праздничного концерта и подарило гостям мероприятия незабываемые эмоции.