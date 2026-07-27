Без очередей и лишнего ожидания: Шымкентцы все чаше выбирают персональное обслуживание в спецЦОНах

Все больше жителей Шымкента выбирают персональное сопровождения. Услуга «Персональный менеджер» позволяет решить вопросы с государственными услугами всего за несколько минут.

За первые шесть месяцев 2026 года услугой «Персональный менеджер» в специализированных ЦОНах воспользовались около 6 тысяч человек. Это почти столько же, сколько за весь 2025 год, когда сервис выбирали более 7 тысяч автовладельцев.

Популярность услуги объяснима: персональный менеджер принимает заявителей без очереди, сопровождает на всех этапах и помогает быстро оформить необходимые государственные услуги. С его помощью можно зарегистрировать транспортное средство, поставить или снять с учета автомобиль, а также оформить выдачу государственных регистрационных номерных знаков.

Оформить услугу можно сразу при входе – достаточно обратиться на ресепшн специализированного ЦОНа. Стоимость сервиса составляет 6 306 теңге.

Сегодня услуга «Персональный менеджер» доступна во всех трех специализированных ЦОНах Шымкента.

В Государственной корпорации «Правительство для граждан» отмечают, что дополнительные сервисы помогают сделать получения государственных услуг быстрее, удобнее и комфортнее для граждан.

А растущий спрос подтверждает: для многих жителей возможность сэкономить и минимизировать время ожидания, а также заранее спланировать получение госуслуг.