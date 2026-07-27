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На главную Анонс Предприниматели Шымкента намерены экспортировать в Узбекистан мебель и стройматериалы

Предприниматели Шымкента намерены экспортировать в Узбекистан мебель и стройматериалы

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Редактор Юлия Машковская
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Товарооборот между Шымкентом и регионами Узбекистана по итогам 2025 года превысил $330 млн, при этом объем экспорта казахстанской продукции составили $248 млн.

Об этом на первом Совете глав регионов Казахстана и Узбекистана сообщил заместитель акима города Шымкента Арман Сабитов.

«Шымкент граничит с Узбекистаном и расположен в 100 км от Ташкента. В прошлом году ВРП нашего города составил $12 млрд. Наряду с этим товарооборот с Узбекистаном составляет $331 млн. В том числе товаропроизводители нашего города экспортировали в Узбекистан товаров на $248 млн, импорт составил $83 млн. Основные направления: кондитерские изделия и фармацевтическая продукция. Сейчас наши предприниматели намерены выйти на рынок Узбекистана в строительной и мебельной отраслях», — отметил Арман Сабитов.

На сегодняшний день в Шымкенте зарегистрировано 283 предприятия с участием узбекского капитала, а также действует ряд совместных инвестиционных проектов.

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