Доллар США относительно данных за вторник в среду продолжил дорожать в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает kaztag.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т387, а продажи – Т388,2.

В Алматы $1 в обменниках в среднем покупают по Т387,8, а продают по Т389,4.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т387,5, а продажи – Т388,3.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на среду, составляет Т386,94.