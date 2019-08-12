Региональная Палата предпринимателей выпустила журнал-путеводитель для инвесторов.

Аналитический журнал «Инвестиционная привлекательность города Шымкент» содержит актуальную информацию о состоянии инвестклимата третьего города страны, конкурентных преимуществах региона и наиболее перспективных направлениях для инвестирования.

«Каждый инвестор на пути реализации инвестиционного проекта сталкивается с необходимостью ознакомления с большой массой информации об экономических возможностях региона, тех или иных процедурах, необходимых при открытии или ведении бизнеса, сценариях взаимодействия с органами исполнительной власти и условиях получения государственной поддержки, госуслуг и так далее. В целях экономии времени и сил инвесторов мы собрали воедино всю эту информацию в нашем журнале», — отмечает директор Палаты предпринимателей г. Шымкент Нурлан Кабиштаев.

В журнале представлены социально-экономические ресурсы города Шымкент и Республики Казахстан, уровень развития предпринимательства, транспортный и торговый потенциал региона, азы нормативно-правовой базы для управления бизнесом. Кроме того, дана исчерпывающая информация о действующих налоговых режимах и льготах для предпринимателей, описали алгоритмы предоставления инвестиционных преференций и возможные риски участников внешнеэкономической деятельности.

По словам директора Палаты, сегодня город Шымкент с его миллионом жителей переживает поистине политические и экономические перемены.

«Особый статус города-миллионника, который Шымкент получил год назад – это сигнал для инвесторов, что мы имеем экономические и человеческие ресурсы для воплощения их проектов, ведь бизнес-стратегии многих солидных компаний рассчитаны исключительно на крупные мегаполисы. Для максимального обзора всех возможностей финансовых вложений и предназначен данный аналитический путеводитель «Инвестиционная привлекательность г. Шымкент», — подчеркнул Нурлан Кабиштаев, отметив, что такого рода путеводители – это своеобразное окно в регион для инвесторов и еще одна важная деталь формирования привлекательного образа региона.