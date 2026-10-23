Иностранные компании заинтересовались проектами в Шымкенте

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков в рамках Казахстанского глобального инвестиционного круглого стола KGIR-2026 провёл ряд встреч с представителями зарубежных компаний и Европейского банка реконструкции и развития.

Стороны обсудили запуск новых производств, развитие городской инфраструктуры и реализацию инвестиционных проектов в Шымкенте.

Переговоры прошли с представителями пакистанских компаний FlyCom LLC, AeroNext Global и Forza Roma Group, израильской Go Carmel Ltd., норвежской Jotun и непальской CG Group.

С пакистанскими партнёрами обсуждались проекты в сфере агропромышленного комплекса и расширение торговых связей. С Go Carmel Ltd. рассмотрели возможность строительства объектов солнечной энергетики.

Компания Jotun заинтересована в создании в Шымкенте производства лакокрасочных материалов. С представителями CG Group обсуждалась организация выпуска пищевой продукции с последующим выходом на рынки Казахстана и стран Центральной Азии.

Отдельная встреча состоялась с управляющим директором ЕБРР по Центральной Азии и Монголии Хусейном Озханом. Стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в коммунальной сфере.

Иностранным инвесторам также представили возможности специальных экономических и индустриальных зон Шымкента, а также транспортно-логистический потенциал города.

Габит Сыздыкбеков сообщил о готовности города оказывать инвесторам необходимое содействие при подготовке и реализации проектов.

По итогам переговоров стороны определили перспективные направления дальнейшего сотрудничества. Ожидается, что новые проекты позволят привлечь инвестиции, расширить производство и создать дополнительные рабочие места в Шымкенте.