Памятка для родителей по профилактике энтеровирусной инфекции

Энтеровирусная инфекция – инфекционное заболевание, входит в группу кишечных вирусов. Передача энтеровирусных инфекции осуществляется при реализации фекально-орального (через воду, пищу, тесный контакт с больным или носителем) и воздушно-капельного путей (чихание, кашель). Заболевание носит сезонный характер, вспышки возникают в весеннее-летний и летнее-осенний периоды. Заражение происходит через воду, продукты питания, испражнения больного, через мельчайшие капельки слюны и мокроты при кашле и чихании. Очень часто заражение происходит при купании в открытых водоемах.

Энтеровирусы устойчивы во внешней среде: хорошо переносят низкие температуры (в условиях холодильника они сохраняются в течение нескольких недель), в водопроводной воде выживают до 18 дней, в речной воде – около месяца, в очищенных сточных водах – до двух месяцев, а также на предметах обихода, продуктах питания (молоко, фрукты, овощи). Вирус быстро погибает при прогревании, кипячении, при воздействии хлорсодержащих препаратов, ультрафиолетового облучения.

Как проявляется инфекция?

Заболевание начинается с повышения температуры до 38-40˚ С, слабости, головной боли, тошноты, рвоты, светобоязни. Эти симптомы могут сопровождаться болями в области сердца, живота, мышцах, боли в горле, герпетическими высыпаниями на дужках и миндалинах. В некоторых случаях наблюдаются катаральные явления со стороны верхних дыхательных путей, насморк, кашель. На 1-2 день болезни появляется сыпь, преимущественно на руках, ногах, вокруг и в полости рта, которые держатся в течение 24-48 часов (иногда до 8 дней) и затем бесследно исчезают.

Что делать, если заболел ребенок?

В случае появления этих жалоб необходимо немедленно обратиться к врачу, не ждать, надеясь, что все пройдет, не пытаться самостоятельно лечиться!

Как защитить ребенка?

Меры профилактики энтеровирусной инфекции такие же, как при любой острой кишечной инфекции — необходимо соблюдать следующие правила:

— для питья использовать только кипяченую или бутилированную воду;

— мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после каждого посещения туалета, строго соблюдать правила личной и общественной гигиены;

— перед употреблением фруктов и овощей их необходимо тщательно мыть с применением щетки и последующим ополаскиванием кипятком;

— купаться только в официально разрешенных местах, при купании стараться не заглатывать воду;

— не приобретать продукты у частных лиц и в неустановленных для торговли местах.

Помните, что заболевание легче предупредить, соблюдая элементарные меры профилактики, чем лечить!