Прогноз погоды на среду, 14 августа, по всей территории Казахстана представил РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане 14 августа днём переменная облачность, кратковременный дождь, ночью осадков не ожидается. Температура ночью 13-15 градусов тепла, днём 23-25 тепла.

В Алматы днём пройдёт дождь с грозой, ночью без осадков. Температура ночью 20-22 градуса тепла, днём 29-31 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Температура ночью 15-17 градусов тепла, днём 26-28 тепла.

В Акмолинской области пройдёт дождь с грозой, ветер 15-20 м/с, местами шквал, возможен град. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днём 21-26 тепла.

На территории Актюбинской области дождь, гроза. Температура ночью 10-15 градусов тепла, днём 20-25 тепла.

В Алматинской области днём дождь с грозой, усиление ветра до 17-22 м/с с пыльной бурей. Температура ночью 18-23 градуса тепла, днём 29-34 жары.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 11-16 градусов тепла, днём 23-28 тепла.

В Восточно-Казахстанской области днём дождь с грозой, ветер 15-20 м/с, утром и днём местами возможен град. Температура воздуха ночью 13-18 градусов тепла, днём 27-32 тепла.

В Жамбылской области дождь, гроза, ветер 15-20 м/с, шквалистый, днём возможен град. Температура воздуха ночью 17-22 градуса тепла, днём 28-33 жары.

В Западно-Казахстанской области 14 августа днём переменная облачность, без осадков, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 градусов тепла, днём 18-23 тепла.

На территории Карагандинской области пройдёт дождь с грозой, ветер 15-20 м/с, шквал, днём возможен град. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днём 20-25 тепла.

В Костанайской области дождь, гроза, ветер до 15-20 м/с, возможен град. Температура ночью 7-12 градусов тепла, днём 17-22 тепла.

В Кызылординской области дождь с грозой, усиление ветра до 15-20 м/с, пыльная буря. Температура воздуха ночью 13-18 градусов тепла, днём 25-30 тепла.

На территории Мангистауской области переменная облачность, без осадков, усиление ветра до 15-20 м/с с пыльной бурей. Температура воздуха ночью 17-22 градуса тепла, днём 22-27 тепла.

В Павлодарской области дождь с грозой, ветер 15-20 м/с, возможен град. Температура воздуха ночью 12-17 градусов тепла, днём 27-32 тепла.

В Северо-Казахстанской области дождь, гроза, ветер 15-20 м/с, местами шквалистый, возможен град. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днём 19-24 тепла.

прогноз погоды Прогноз погоды по Казахстану на 14 августа 2019 года#синоптики_Казгидромет #прогноз_Казгидромет Опубликовано РГП "Казгидромет" Вторник, 13 августа 2019 г.

В Туркестанской области пройдёт дождь с грозой, ветер 15-20 м/с, шквалистый, местами пыльная буря. Температура воздуха ночью 15-20 градусов тепла, днём 25-30 тепла.