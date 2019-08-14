Сегодня на шымкентском нефтеперерабатывающем заводе прошел субботник.

Таким образом сотрудники компании решили поддержать инициативу министра экологии и природных ресурсов, который призвал казахстанцев бережнее относиться к окружающей среде.

В ходе субботника сотрудники НПЗ рассортировали собранный мусор, как это уже давно делают в развитых странах мира. Когда к этому придем и мы — казахстанцы — в последнее время люди стали задумываться чаще.

На шымкентском нефтеперерабатывающем заводе начали сортировать мусор. Сегодня на территории предприятия провели субботник, в ходе которого впервые собранные отходы разложили в разные емкости: отдельно пластик, отдельно стекло и другой твердый мусор. Таким образом сотрудники компании решили поддержать инициативу министра экологии и природных ресурсов, который призвал казахстанцев бережнее относиться к окружающей среде.

-На предприятии большое внимание уделяют вопросам экологии окружающей среды, — подчеркнула Багила Турганбаева, старший инженер отдела охраны природы ТОО » ПетроКазахстан Ойл Продактс».

Работники ПетроКазахстан Ойл продактс очистили санитарную зону. Участники акции отметили, что подобные субботники помогают не только привести в порядок прилегающую территорию завода, но и содержать в чистоте рабочие места.

Руководство «ПетроКазахстан Ойл продактс» уверяет, что постоянно работает над улучшением качества выпускаемой продукции. После масштабной модернизации «сердце» Шымкентского НПЗ — установка каталитического крекинга — может перерабатывать до 2 млн тонн сырья в год. В целом же, мощность самого завода в результате работы этой установки будет увеличена до 6 млн тонн. На заводе мазут, тяжелые нефтяные остатки перерабатываются вторично и получают качественное топливо, дизель, бензин, соответствующие стандартам К-4, К-5.