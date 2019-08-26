В Шымкенте продолжается монетный ажиотаж, жалуются горожане.

В магазинах, аптеках, автобусах и везде, где нужно расплачиваться, – страшный дефицит мелочи. По закону администрация магазина должна обеспечивать кассы своего предприятия разменной монетой. А если сотрудники «перегибают палку» и дают сдачу конфетками или спичками? Кроме железных денег нет и новых двухсоток, видавшие виды купюры даже ветхими назвать сложно. Что делать с ними? Эти вопросы мы адресовали директору областного филиала Нацбанка РК Ануару Ботанбекову.

Почти каждый день Турганбай Муздакбай слышит в магазинах одно и то же: «Сдачу не дам, нет мелочи». На вопрос: «Куда пропали монеты?» — продавцы разводят руками. С такой проблемой пенсионер сталкивается не только в магазине.

Дал продавцу десять тысяч. А он меня спрашивает: Нет ли поменьше купюры? Проблема с мелочью не только в магазинах, но и в аптеках. Особенно не хватает монет в общественном транспорте, делится Турганбай Муздакбай, житель г. Шымкента

Катастрофически не хватает не только мелочи. В Шымкенте ощущается и острый дефицит двухсоток. В ходу только старые, новых купюр нет. Мятые и склеенные, горожане брать отказываются.

Пассажиры отказываются брать на сдачу купюры. Говорят, что они старые и их никто обратно не возьмет.

Свою версию того, в какой черной дыре растворяется мелочь, выдвигает руководство областного филиала Нацбанка. Скорее всего железные деньги оседают в копилках запасливых горожан. Финансисты призывают жителей провести инвентаризацию тумбочек, шкатулок и обменять накопившиеся монеты на банкноты. Такая накопительная система создает проблемы продавцам и покупателям.

«Да были проблемы с монетами есть. В Казахстане были в большом объеме выпущены монеты с латинской прописью. Банкам второго уровня и Казпочте было выделено 366,3 млрд тенге. Из них 250 млн монеты в обороте!, — комментирует Ануар Ботанбеков, директор филиала Нацбанк РК по Туркестанской области

Обменять купюры на монеты руководство магазинов может в Нацбанке и любом банке второго уровня. Это касается и ветхих банкнот. За отказ банками принять, разменять или обменять тенге, предусмотрен штраф — свыше 125 тысяч тенге (50МРП).