Директор Департамента наличного денежного обращения НБК Жомарт Кажмуратов прокомментировал поступление в наличное денежное обращение биколорных циркуляционных монет «JETI QAZYNA» из серии монет «Сокровища степи».

— Биколорные циркуляционные монеты «JETI QAZYNA» из серии монет «Сокровища степи» уже поступили в денежное обращение в ряде регионов. Они будут использоваться наряду с обычными циркуляционными монетами.

Это означает, что 7 монет «JETI QAZYNA» номиналом 100 тенге: «ER JIGIT», «SULÝ ÁIEL», «QUMAI TAZY», «AQYL BILIM», «BEREN MYLTYQ», «JÚIRIK AT», «QYRAN BÚRKIT» являются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей – ими можно расплачиваться за товары и услуги.

Отмечу, что параметры монет сохранены без изменений и поэтому дополнительная перенастройка платежных терминалов и другой кассовой техники не потребуется.

Если предприниматели отказываются принимать монеты, то им согласно статье 206 КоАП РК, грозит предупреждение. В случае повторения ситуации в течение года, предусмотрен штраф в размере от 5 до 25 МРП.

С подобной жалобой Вы можете обратиться в ближайший филиал Нацбанка для дальнейшего выяснения обстоятельств. Со своей стороны рекомендуем производить видеофиксацию либо потребовать письменное обоснование отказа в приеме монеты.