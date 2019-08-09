Из Туркестанской области через границу в пункте пропуска «Бугристое» в пятницу, 9 августа, не пропустили машину с 15 тоннами сладкого перца, потому что по факту в фуре оказался ещё и горький перец, передает Рchela.news.

«Проверяющим на границе предъявили фитосанитарный сертификат, но при вскрытии грузового отсека было установлено несоответствие информации в фитосанитарном сертификате с реально перевозимым грузом: в машине было дополнительно пять тонн острого перца, не указанного в документе» — рассказали в ведомстве.

Из-за этого нарушения фитосанитарный сертификат был признан недействительным. Ввоз данной продукции на территорию РФ был запрещён.

За нарушение порядка ввоза водитель наказан по статье 10.2 Кодекса об административных правонарушениях (штраф для граждан в размере от 300 до 500 рублей).

Машина под контролем сотрудников Россельхознадзора возвращена на территорию Казахстана.