Его установили на двух самых опасных перекрестках города

Для повышения уровня безопасного и эффективного передвижения участников дорожного движения в городе Шымкент на перекрестках улиц К. Рыскулбекова – Г. Иляева и Тауке хана – Сайрам был установлен дополнительный регулирующий сигнал – светофор с «красным плюсом».

Если на данных светофорах горит «красный плюс», то он информирует о том, что для водителей транспортных средств встречного направления движение запрещено, а поворачивающие налево водители могут совершать маневр, не дожидаясь проезда встречного транспорта. Если же «красный плюс» не горит то он информирует о том, что для транспортных средств встречного направления движение разрешено, а поворачивающие налево водители должны дождаться проезда встречного транспорта.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 октября 2017 года № 667 внесены дополнения в Правила дорожного движения Республики Казахстан, т.е. в 5-ую часть «Сигнальный светофор» был включен пункт 5.9-1 «красный «+»-образный светофор».

Шымкентте бірінші плюсті бағдаршам жұмыс істеудеШымкент қаласындағы Қ.Рысқұлбеков – Ғ.Иляев және Тәуке хан – Сайрам көшелерінің қиылысында жол қозғалысы қатысушыларының қауіпсіз және тиімді қозғалу деңгейін арттыру мақсатында "Қызыл плюсті" қосымша реттеуші сигнал – бағдаршам орнатылды.Егер аталған бағдаршамдарда "қызыл плюс" жанып тұрса, онда ол қарсы бағыттағы көлік құралдарының жүргізушілері үшін қозғалысқа тыйым салынғанын, ал солға бұрылып келе жатқан жүргізушілер қарсы көліктің өтуін күтпестен маневр жасай алатынын хабарлайды. Егер "қызыл плюс" жанбайтын болса, ол қарсы бағыттағы көлік құралдары үшін қозғалыс рұқсат етілгендігі, ал солға бұрылатын жүргізушілер қарсы көліктің жүруін күтуі тиіс екендігі туралы хабарлайды.Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 21 қазандағы № 667 қаулысымен Қазақстан Республикасының Жол қозғалысы ережесіне толықтырулар енгізілді, яғни 5-ші "Сигналдық бағдаршам" бөліміне 5.9-1 тармағы «қызыл "+"-бейнелі бағдаршам» қосылды.***В Шымкенте функционирует первый светофор с плюсомВ целях повышения уровня безопасносного и эффективного передвижения участников дорожного движения в городе Шымкент на перекрестках улиц К.Рыскулбекова – Г.Иляева и Тауке хана – Сайрам был установлен дополнительный регулирующий сигнал – светофор с «красным плюсом».Если на данных светофорах горит "красный плюс", то он информирует о том, что для водителей транспортных средств встречного направления движение запрещено, а поворачивающие налево водители могут совершать маневр, не дожидаясь проезда встречного транспорта. Если же "красный плюс" не горит то он информирует о том, что для транспортных средств встречного направления движение разрешено, а поворачивающие налево водители должны дождаться проезда встречного транспорта. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 октября 2017 года № 667 внесены дополнения в Правила дорожного движения Республики Казахстан, т.е. в 5-ую часть «Сигнальный светофор» был включен пункт 5.9-1 «красный «+»-образный светофор». Опубликовано Шымкент Қаласының Полиция Департаменті Четверг, 8 августа 2019 г.

Напомним, что перекресток улицы Сайрамской и проспекта Таке хана часто фигурирует в сводках дорожной полиции. 30 июля на перекрестке улиц Тауке хана и Сайрам водитель автомашины марки Daimler Chrysler, не справившись с управлением, врезался в автомашину марки ВАЗ 21099.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель машины ВАЗ 21099 скончался на месте, а его пассажиры и водитель второй машины с разными телесными повреждениями были доставлены в больницу. «В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК», — говорится в сообщении полиции.