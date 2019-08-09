Слово «дорогой» прозвучало не просто так: Сатыбалды-ага доказал то, что является сыном великого народа, еще при жизни. Даже последнее слово аксакала было посвящено родной стране. Его сердце внезапно остановилось на встрече с акимом Шымкента Ерланом Айтаxановым с представителями интеллигенции, когда аксакал говорил о проблемах современного общества, пишет издание Панорама Шымкента.

Сатыбалды Тлемисович Ибрагимов родился 13 марта 1940 года в поселке Карасу Сайрамского района. Доктор экономических наук, ученый, экс-депутат Мажилиса Парламента РК, он окончил профессионально-техническое училище №8 в Украине (1959 г.), Университет дружбы народов имени П. Лумумбы в Москве. Свой трудовой путь он плечом к плечу прошел с Первым Президентом Казахстана — Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, внеся достойный вклад в развитие отечественной металлургии.

Свою карьеру Сатыбалды-ага начинал с работы плавильщика металлов в городе Темиртау, впоследствии занимал руководящие должности. В 1988-2000 годах был вице-президентом фирмы «Қазақаймақ», президентом компании «Кармет-Оңтүстік», представителем главного офиса «Успатнит» города Лондона в Темиртау, президентом компании «Қазхром». Являлся членом Евроазиатской промышленной Ассоциации.