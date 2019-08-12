К жителям Шымкента в отдаленных микрорайонах города приехала выездная поликлиника. Врачи принимают горожан без записей и очередей.

Анвар Дикхамбаев жалуется на давление: в жару показатели на тонометре показывают результаты намного выше нормы. 60-ти летнего жителя микрорайона Жедел отправили делать электрокардиограмму.

«Давление повысилось, поэтому приехал. К невропатологу пошел, он направил сюда. Вот снимают. Этому доктору, всем спасибо», — благодарит врачей Анвар-ага.

В микрорайоне Жедел, на окраине Шымкента распахнул свои двери передвижной медицинский городок. Всего в небольшом населенном пункте проживает 2,5 тысячи человек. 500 из них в течение нескольких часов посетили медицинский городок.

«Я показала детей стоматологу, и сама побывала у специалистов. Это очень удобно, что они к нам приехали сюда, потому что с детьми ехать в город тяжело», — рассказала нам Шолпан Торакулова, жительница мкр. Жедел.

В самом микрорайоне жителей обслуживает лишь амбулатория и врач общей практики. А в выездной поликлинике принимают педиатры и специалисты по здоровому образу жизни. Но самые большие очереди выстроились к узким специалистам: кардиологу, невропатологу, стоматологу и эндокринологу. Кроме того, большим спросом пользуется услуга УЗИ органов и электрокардиограмма. Их сегодня оказывают бесплатно.

«Чтобы доступно было для местных жителей, потому что здесь обслуживают врачи общей практики, а вот стоматолог, они нуждаются в них, невропатолог кардиолог, их нет, они в центре находятся, а здесь филиал», — уверена Зауре Дарменкулова, заведующая отделением второго филиала поликлиники №9.

Выездная поликлиника открылась в рамках акции «Денсаулық жолы». Уже сегодня специалисты принимают жителей микрорайона Асар, затем отправятся в Карабулак и Ажар. Передвижные медицинские городки будут выезжать в микрорайоны города до 21 августа.