На первом месте по количеству обращений семейные проблемы. Об этом сообщают специалисты молодежного ресурсного центра города Шымкента.

Молодежь остро реагирует на проблемы, которые возникают у родителей. Переживают подростки, когда родители ссорятся или разводятся. Также, по мнению молодых ребят, часто мамы и папы их не понимают и не поддерживают.

На семейные неурядицы жалуются, в основном, подростки в возрасте 15-18 лет. Это учащиеся школ, колледжей, реже вузов. Кризис обостряется, когда родители увлекаются спиртными напитками.

Иногда обращаются молодые люди, которые закончили школу и не знают, что делать дальше. Это кризис возраста, считают эксперты, человек взрослеет, но еще не научился быть взрослым.

Актуальны для молодежи и вопросы с противоположным полом. Неспособность наладить контакт или очередная ссора с парнем или девушкой, могут выбить подростка из колеи. В такие моменты и требуется психологическая поддержка. Потому, что иногда ребята драматизируют ситуации, говорят эксперты.

Отметим, что в молодежном ресурсном центре города Шымкента работает отдел психологической поддержки и профилактики стресса. Работники отдела проводят консультации для молодых людей и семинары-тренинги в школах, колледжах и вузах города.

При этом специалисты отмечают, что с каждым годом доверие к психологам растет. Повышающийся спрос вызван не нарастающим напряжением среди молодежи, а с пониманием важности психологической поддержки.