Ко Дню спасателя в Шымкенте провели встречу со студентами

В Шымкенте ко Дню спасателя в Молодёжном ресурсном центре прошла встреча сотрудников ДЧС со студентами и молодёжью. Участникам рассказали о работе спасателей, чрезвычайных ситуациях и правилах безопасности.

Главный спасатель радиационно-химического отделения оперативно-спасательного отряда ДЧС Усен Аятханулы работает в системе уже 12 лет. Одним из самых запомнившихся случаев для него стала эвакуация девятилетнего ребёнка во время паводков на севере Казахстана.

По его словам, ребёнку, страдающему сахарным диабетом, срочно требовался инсулин. Спасатели добрались до затопленного участка на автомобиле, затем продолжили путь на надувной лодке. Ребёнка эвакуировали и передали медикам.

С начала года в Шымкенте зарегистрировано 320 пожаров и 200 чрезвычайных ситуаций. Представители ДЧС отметили, что работа спасателя требует постоянной подготовки и способности быстро принимать решения в непредвиденных обстоятельствах.

Встречу посетили около 200 молодых людей. Спасатели поделились историями из практики и ответили на вопросы участников.

Студентка Акмарал Абдигаппарова отметила, что встреча помогла ей узнать больше о работе сотрудников службы ЧС и понять, что их обязанности не ограничиваются тушением пожаров.

День спасателя в Казахстане отмечается 19 октября.