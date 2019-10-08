+25..+16 °C,

Завтра: +14..+24 °C, без осадков, легкий ветер.

Прогноз погоды, как всегда, в Шымкенте благожелательный. Бабье лето в наш мегаполисе может наведываться несколько раз за осень. Такая вот образцово-показательная она у нас в Шымкенте. Определиться с выбором одежды ну очень сложно. Можно встретить на улице мужчин в куртках, а можно и в шортах.

Женщину в шлепанцах, даму в полусапожках. Наверное, у кого и какая степень морозоустойчивости. Помните строчку из песни «Привет» про то, как, «а я с утра не по погоде одет»?