Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором вновь призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности, сообщает Tengrinews.kz.

Дуров напомнил, что на этой неделе в WhatsApp была обнаружена очередная уязвимость, которая позволяет хакерам и правительственным спецслужбам получить доступ к личным данным пользователей.

Создатель Telegram отметил, что потенциальная опасность грозит не только информации, которая передается непосредственно через WhatsApp, но и всем данным, хранящимся на устройстве, где установлено приложение. Оно, по его словам, «постоянно используется злоумышленниками» в качестве «троянского коня», чтобы шпионским образом получать доступ к фотографиям и сообщениям, которые хранятся не в WhatsApp». Как подчеркнул Дуров, он сомневается, что программисты WhatsApp, принадлежащего компании Facebook, по недосмотру оставляли в приложении уязвимости, позволяющие шпионить за пользователями.

«Крайне маловероятно, что кто-либо может случайно и на регулярной основе допускать серьезные ошибки в сфере безопасности, которые так удобно использовать для слежки», — написал создатель Telegram. По версии Дурова, наивно полагать, что политика WhatsApp может измениться.

«Если вы против того, что все ваши фотографии и сообщения станут однажды общедоступны, вам следует удалить WhatsApp со своего телефона», — заявил он. Напомним, в мае Дуров уже обрушивался с критикой на WhatsApp, утверждая, что мессенджер, как и его материнская Facebook, делились информацией пользователей почти с каждым, кто утверждал, что работает на правительство.