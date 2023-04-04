В WhatsApp появится новая функция

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция конфиденциальности, которая позволит пользователям блокировать чаты от посторонних лиц.

Об этом рассказали специалисты портала WABetaInfo. Разработчики WhatsApp работают над новой функцией, которая даст возможность пользователям блокировать определенные чаты при помощи отпечатка пальца или пароля. Опция, по словам специалистов, поможет повысить конфиденциальность в мессенджере, а также защитить приватные разговоры от посторонних глаз.

«Если кто-то попытается получить доступ к защищенному чату и не предоставит необходимую аутентификацию, ему будет предложено очистить чат, чтобы открыть его», — объясняют эксперты.

Если кто-то попытается получить доступ к защищенному чату и не сможет предоставить необходимую аутентификацию, ему будет предложено очистить чат, чтобы открыть его. Возможность блокировки чатов находится на этапе разработки. Уточняется, что она будет выпущена в будущем обновлении приложения.

Кроме того, в WhatsApp появится возможность отправлять видеосообщения и пользователи мессенджера смогут записывать и отправлять короткие видеопослания длительностью до 60 секунд.