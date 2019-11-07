ТЦ «IZUMI» дарит детям полезные подарки

Торговый центр «IZUMI» вновь порадовал детей реабилитационного центра №2. Им подарили развивающие подарки и настоящий презент-мечту — сухой бассейн, который поможет детям с заболеваниями нервной системы чувствовать себя лучше.

В реабилитационном центре №2 сегодня — день подарков. Торговая сеть «IZUMI» решила порадовать воспитанников центра и подарить им развивающие игрушки. Среди них предметы, развивающие мелкую моторику рук, обучающие игры для детей и подарок, о котором в центре мечтали больше всего — сухой бассейн, заполненный шарами. Он выполняет сенсорную и массажную функции и просто необходим детям с неврологическими заболеваниями

«Компания «IZUMI» систематически делает благотворительные акции, в этом раз мы посетили реабилитационный центр №2, привезли детям игрушки, развивающие мелкую моторику, бассейн, о котором дети давно мечтали. Это сухой бассейн, которым можно пользоваться круглый год. Дети являются будущим нашей страны, мы выкладываемся в наше будущее вместе с нашими покупателями. Потому что каждая покупка совершенная в «IZUMI» несет в последствии вот такие акции», — говорит Камила Ахмедова, директор магазина ТЦ IZUMI.

Главный подарок от ТЦ «IZUMI» установят в сенсорной комнате реабилитационного центра №2. Здесь дети развивают подвижность рук, играют и отдыхают. Другие развивающие игрушки расположатся в комнатах детей и в кабинете лечебной физкультуры. Они останутся в стенах медицинского учреждения и будут служить ребятам, которые получают здесь лечение. На сегодня во втором реабилитационном центре восстанавливают свое здоровье 100 пациентов от 3 до 18 лет. Это дети с нарушениями костно-мышечной , нервной системы и после кардиохирургических операций.

«Мы очень благодарны нашим спонсорам, ТЦ «IZUMI», они не в первый раз дарят подарки нашим детям, детям нашего центра. Наш центр принимает детей с детским церебральным параличом, ортопедической и кардиохитрургической патологиями. Сухой бассейн нужен для сенсорной комнаты. Это элемент терапии ребенка в неврологической патологией как ДЦП, постравматические изменения, аутизм»,- рассказала Айгуль Сапаргалиева, главный врач реабилитационного центра №2 г.Шымкента

Дарить детям радость — главная цель таких акций от IZUMI. Впереди — Новый год. Куда в следующий раз сотрудники торговой сети отправятся с изумительными подарками, пока секрет. Но улыбки и хорошее настроение детям точно обеспечены.