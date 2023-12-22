Добрая традиция от «IZUMI» помогать особенным детям

Новый год – это вера в волшебство, сказку и добро.

В центре психического здоровья для детей с расстройствами психологического и аутистического спектра руководство торговой сети Изуми устроили настоящий праздник со сладкими подарками. Ребята с удовольствием участвовали в играх, водили хоровод вокруг зеленой красавицы вместе главными героями Нового года.

По словам специалистов психического центра на протяжении трех лет торговая сеть Изуми радует ребят вниманием и подарками. Предоставляет презенты для комфортной работы реабилитационного отделения.

Оксана Мярковская, детский психиатр:

«Это не первый год и не единственный праздник, когда они к нам приходят и проявляют свою заботу по отношению к детям.Когда ребенок приходит сюда и получает внимание, ласку и подарок для него это конечно маленькая сказка в этом нам всегда помогало Изуми.Хочу сказать им большое спасибо за их добросердечие и доброе отношение к детям».

В отделении медико-социальной коррекции при центре психического здоровья работают логопеды, психологи, дефектологи и специалисты ЛФК. Маленьким пациентам оказывают медицинскую, психологическую и педагогическую помощь.

Оксана Мярковская, детский психиатр:

«Мы помогаем детям с аутизмом или с задержкой психо-речевого развития влиться в окружающую среду. У детей с аутизмом нет коммуникации , они не умеют общаться и наш центр именно на этом основан».

Надежда Гаврилина, администратор офиса ТЦ «Izumi»:

«В компании Изуми дарить подарки каждый год детям — стало неотъемлемой традицией и мы хотим пожелать детям самое главное здоровье, счастья, побольше улыбок.Чем больше мы делаем хороших дел , тем счастливее мы становимся.Все для наших детей, чтобы у них было яркое, красивое будущее».

В преддверии Нового года торговая сеть Изуми, объявила скидки. Весь декабрь, январь и февраль всех покупателей ждут подарки — главный приз розыгрыш путевки на двоих в жаркие страны.