Детей с ДЦП будут оперировать в Шымкенте

Врачи южного мегаполиса впервые провели сложнейшую нейрохирургическую операцию ребенку с ДЦП.

Селективная дорсальная ризотомия — это операция для снятия спастичности (мышечной скованности) при церебральном параличе. По словам специалистов, данная операция позволит качественно улучшить подвижность ребенка, страдающего диагнозом ДЦП.

Для проведения сложного хирургического вмешательства были приглашены ведущие специалисты из южной столицы.

Операция на спинном мозге детей проводится с помощью современных медицинских оборудований, таких как нейрохирургический микроскоп и нейромонитор.

К слову, подобные операции часто проводят в зарубежных клиниках. В Казахстане их стали проводить только в последние годы. Теперь такая возможность появилась и у жителей Шымкента.

«В целях проведения нейрохирургических операций установлено современные медицинские оборудования последнего поколения. Уже три дня у нас проходит мастер-класс по нейрохирургическим операциям. И на сегодняшний день, нейрохирурги ГДКБ самостоятельно от начала до конца проводят эту сложную операцию — селективную дорсальную ризотомию. Кроме того, в больнице проведена большая и командная работа по развитию и совершенствованию оперативных вмешательств в неонатальной хирургии, в травматологии, ортопедии», — рассказал Ержан Байдуллаев, заместитель главврача Детской городской клинической больницы