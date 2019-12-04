В Шымкенте молодая женщина пыталась свести счеты с жизнью после расставания с возлюбленным. Инцидент произошел накануне, но девушка выжила. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

Несчастный случай произошел 3 декабря в районе Тассай. На улице Юсуфа Сайреми молодая женщина вышла на открытую площадку, облила себя горючим и подожгла. Правда, свести счеты с жизнью девушка не смогла. Получив тяжелые ожоги, она позвонила в скорую.

Мадина Ермаханбетова, главный врач центра гиперборической оксигенации г.Шымкента:«Самообращением к нам обратилась гражданка 88 года рождения, было госпитализирована в реанимационное отделение. Зафиксирован термический ожег пламенем головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей второй и третьей степеней и 4 степени общей площадью 85 процентов, ожоговый шок тяжелой степени. Ей назначены противошоковая терапия, инфузорная терапия, противобактериальная терапия.

Женщине, попытавшейся убить себя, 31 год. Сейчас врачи борются за ее жизнь. Ее состояние оценивается, как крайне тяжелое. Случившимся заинтересовались в правоохранительных органах. В Департаменте полиции Шымкента начали досудебное расследование по статье «Доведение до самоубйиства».

Асель Саденова, официальный представитель ДВД по г,Шымкенту: «Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье 105 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (доведение до самоубийства). По предварительной версии, причиной самоподжога стала ссора с молодым человеком».

Причиной попытки суицида могла стать несчастная любовь. Говорят, что перед тем, как поджечь себя, девушка рассталась с возлюбленным.

Тарас Луценко