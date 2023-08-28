Акт самосожжения пытались устроить в прокуратуре Шымкента?

В редакцию OTYRAR поступила видеозапись. На ней несколько мужчин и женщин ругаются в городской прокуратуре. Затем кадр обрывается и на следующем видео повсюду лежит разбросанная горящая одежда. Полураздетого мужчину выводят из прокуратуры, рядом с ним кричат несколько женщин.

По словам авторов видео, в прокуратуре пытались совершить акт самосожжения.

В телефонном разговоре юрист потерпевшей стороны рассказал, что людей к этому шагу подтолкнуло то, что они уже полтора года не могут добиться справедливости по делу о мошенничестве.

Мы выясняем подробности произошедшего и ждем официальный комментарий.