4 декабря 2019 года по Тамерлановскому шоссе водитель, управляя автомашиной, совершил наезд на двух несовершеннолетних.

В результате дорожно-транспортного происшествия один из них скончался от полученных травм, второй с различными травмами был доставлен и госпитализирован в реанимационное отделение медицинского учреждения города Шымкента.

По данному факту начато досудебное расследование по двум статьям 345 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» и 347 «Оставление места дорожно-транспортного происшествия» Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили марку и местонахождение автомобиля, совершившего дорожно-транспортное происшествие.

Ведется оперативная работа по задержанию водителя данного автотранспорта.

Пресс-служба Департамента полиции города Шымкента