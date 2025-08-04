На проспекте Назарбаева произошло смертельное ДТП

На перекрёстке проспекта Нурсултана Назарбаева и улицы Жуматая Шанина произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей — Hyundai Sonata и Daewoo Matiz.

По предварительной информации, в результате сильного столкновения автомобиль Matiz отбросило примерно на 20 метров. Удар пришёлся на сторону водителя.

К сожалению, мужчина, управлявший Matiz, скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи.

В Hyundai Sonata находились водитель и пассажир. Водитель не пострадал, а пассажир получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение.

Устанавливаются обстоятельства происшествия. Пока неизвестно, кто из участников двигался по главной дороге. По факту ДТП начато расследование.