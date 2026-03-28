В Казахстане сократилась летальность в авариях

В 2025 году в Казахстане зарегистрировано свыше 36 тысяч ДТП — на 14,4% больше, чем годом ранее. Пострадали более 51 тысячи человек, погибли 2 330.

Несмотря на рост аварийности, смертность снизилась на 9,7% благодаря своевременной медицинской помощи, сообщил главный травматолог Минздрава Олжас Бекарисов.

«Снижение летальности связано с оперативным оказанием помощи и доставкой пострадавших в рамках “золотого часа”», — отметил он.

Бригады скорой помощи прибывают в среднем за 8 минут в городе и 9 минут в сельской местности, а госпитализация занимает около 34 минут.

Для дальнейшего снижения травматизма разработан межведомственный план на 2026–2030 годы, включающий профилактику ДТП и повышение эффективности экстренной помощи.