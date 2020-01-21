Национальный пантеон находится в 17 километрах от столицы нашей родины. Там будут погребены те казахстанцы, кто внес вклад в развитие государства, передает NUR.KZ.

Согласно проекту, Национальный пантеон – место для погребения выдающихся казахстанцев, которые могут похвастаться своими достижениями в деятельности государства, культуре и науке. К ним также относятся и те лица, которые внесли значимый вклад в развитие нашей страны.

Известно, что пантеон находится в ведении столичного исполнительного органа. Акиматы, к слову, и должны будут организовывать похороны по просьбе родственников умершего.

В частности, власти должны будут собрать и предоставить документы для захоронения, а также перевезти тело на территорию пантеона и захоронить.

Примечательно, что обустройство захоронений должны быть в единой форме: самовольные погребения и оформление могильников исключаются.

Также, стоит отметить, что в пантеоне будут вести регистрационную книгу, в которой будут указывать данные об умершем.