Национальный пантеон — закрытое кладбище для элиты Казахстана

Национальный пантеон находится в километрах 25 от Астаны, близ города Косшы. В центре кладбища возвышается Мемориал Кабанбай батыра. Этот мавзолей построен в честь великого казахского полководца, который разгромил полчища джунгар.

Здесь мы встретили мастера спорта и главного тренера сборной Казахстана по каратэ Рустема Султанбекова. Перед Кубком мира в Австралии он заехал в мавзолей Кабанбай батыра, чтобы просить дух великого предка поддержать на турнире.

Рустем Султанбеков, главный тренер сборной РК по каратэ: «Перед всегда большими турнирами национальной сборной я приезжаю сюда. Потому что здесь захоронен гордый шихид казахского народа. Молюсь за него и чувствую, что частичка духа его летит с нами в другую страну, тем самым помогая нам».

Национальный пантеон занимает почти тысячу гектаров земли. Его построили в 2019 году, а хоронить здесь начали намного раньше. В пантеоне могут быть захоронены исключительно представители политической элиты и обладатели высших государственных наград.

Первым здесь похоронили в 2013 году экс-спикера мажилиса Орала Мухамеджанова. Также здесь нашли пристанище экс-глава Верховного суда Максут Нарикбаев, бывший госсекретарь и писатель Абиш Кекилбаев, поэтесса и депутат парламента Фариза Онгарсынова.

Все надгробия в пантеоне выполнены в едином стиле, а на могильных камнях не указывается род умершего, как это обычно принято у казахов.

Особняком стоит могила бывшего акима Акмолинской области и мажилисмена Сергея Дьяченко с православным крестом. Всего мы насчитали около 30 надгробий.

Гладко выкошенный газон, ровные и аккуратная аллеи, чистая брусчатка — все это благодаря смотрителям и работникам усыпальницы. Главного смотрителя пантеона, Камал Ата, на месте не оказалось. Срочная командировка. Его замещала простая рабочая, Римзагуль Балабекова.

Римзагуль Балабекова, рабочая пантеона: «Я здесь обычная сотрудница. Под моим начальством есть ещё четверо мужчин. Мы здесь ухаживаем за территорией, смотрим за могилами, старыми и новыми. Мы живем здесь же, у мемориала нашему предку Каракерей Кабанбай батыру. Главный смотритель живёт здесь уже 26 лет, а я тут работаю 25 лет».

В 2024 году из списка были исключены члены семей президентов Казахстана, госсекретарей и председателей Конституционного совета. Однако здесь могут быть похоронены их супруги. О чем свидетельствуют парные могилы. Пантеон обошёлся бюджету почти в миллиард тенге и занимает площадь в несколько тысяч гектаров. Так что места, кажется, хватит всем. Осталось лишь совершить при жизни такие заслуги перед страной, чтобы попасть в число избранных.