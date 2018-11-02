Правительство Казахстана изменило список лиц, которых считают достойными для погребения в Национальном пантеоне. Отныне там смогут покоиться акимы Шымкента и их жены, передает informburo.31.kz.

Элитная усыпальница предназначена для выдающихся граждан страны, которые внесли большой вклад в развитие государства. Смогут ли претендовать на место чиновники с громкими именами и криминальным прошлым?

Постановление правительства с некоторыми изменениями опубликовано на сайте республиканского центра правовой информации. Теперь место в элитной усыпальнице найдут и для руководителей Шымкента как города республиканского значения. Раньше туда был включен только город Алматы.

Организация захоронения умерших (погибших) лиц, указанных в пункте 5 настоящего Положения, производится местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, по инициативе супруга (супруги), близких родственников либо законного представителя умершего (погибшего).

Национальный пантеон находится в 17 километрах от Астаны. Территория – всего несколько гектаров, к которой ведет узкая, но хорошая дорога. Усыпальница для прославленных деятелей Казахстана пока далека от тех проектов, которые взбудоражили население в прошлом году. Никаких мемориальных зданий и музеев здесь нет. Только бригады рабочих, укладывающих плитку и несколько могил. На что будут тратить почти 2 миллиарда тенге, сказать сложно.

Усыпальница для выдающихся казахстанцев расположена рядом с мавзолеем великого казахского батыра Кабанбая. И для народа это святое место. Быть захороненным здесь – большая честь, оказанная покойному за его достижения на благо страны при жизни. В большом списке избранных, кому отведут место на святой земле, указаны акимы, министры и главы правительства. И в этой связи возникает резонный вопрос: а как быть с теми чиновниками, кто испортил свое резюме коррупционными скандалами? Ведь таких немало!

На место в национальном пантеоне могут рассчитывать: президенты страны и члены их семей; премьер-министры, председатели палат Парламента, верховные судьи; министры, акимы городов республиканского значения, областей и столицы; народные герои, герои труда; обладатели государственных орденов и званий и другие граждане по особому решению президента.

Однако никакой информации о том, кто из этих людей может лишиться элитного места погребения, нет. А ведь у нас немало бывших государственных деятелей из этого списка: взять хотя бы осужденного экс-премьера Серика Ахметова, бывшего-акима Павлодара Галымжана Жакиянова и других чиновников, чье имя было засвечено в крупных скандалах. Может быть, теперь стоит, во избежание путаницы, при оглашении суда в отношении того или иного чиновника сразу объявлять: «Лишен права быть погребенным в Национальном пантеоне». Все-таки это особое место для особых людей.